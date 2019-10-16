لمواجهة الفكر المنحرف.. بروتوكول تعاون بين 3 مديريات في كفر الشيخ

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة لبناء الشخصية المصرية وترسيخ الهوية الوطنية، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ.





وقع على البرتوكول، كلٌ من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.





جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.





جاء بروتوكول التعاون فى إطار معالجة بعض الظواهر التي طرأت علي مجتمعنا من تغييرات أحدثت بعض الخلل في سلوك الطلاب ومواجهة ما تقوم بعض الجهات المغرضة من ترويج الشائعات الكاذبة التي من شأنها إحداث الخلل في ربوع الوطن وذلك بهدف الحفاظ علي أبنائنا الطلاب وخوفًا من انحرافهم في تيارات دينية وتهذيبهم خلقيًا.





ويتيح البروتوكول المشترك الذي جرى توقيعه اليوم، عقد ندوات دينية بالإدارات التعليمية بالتعاون مع مديري إدارات الأوقاف والشباب والرياضة، وقيام مديري الإدارات التعليمية باختيار الأماكن المناسبة التي تتسع لأكبر عدد من الطلاب المستهدفين.



