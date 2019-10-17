البحيري: نستهدف مضاعفة التمويلات الإسلامية لـ15 مليار جنيه

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الاسلامي ببنك مصر، إن الصيرفة الإسلامية لها دور بالغ الأهمية في المجتمع، وخاصة أن هناك طلبا كبيرا عليها، فأغلب الشركات الخليجية العاملة في مصر تطلب تمويلات من البنوك وفقا للشريعة الاسلامية.



وأكد البحيري في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن البنك يستهدف مضاعفة محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات بنهاية العام المالي الجديد 2019- 2020 لتصل إلي 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت مايقرب 7.5 مليار جنيه، لعدد 15 ألف عميل، وبلغ حجم ودائع العملاء وفقا لصيغ إسلامية مايقرب من 57 مليار جنية.



ويعتبر بنك مصر واحدًا من البنوك التجارية التي تمتلك ترخيص لتقديم منتجات وخدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ عدد فروع البنك الحكومي التي تقدم معاملات إسلامية 38 فرعًا منتشرة بالقاهرة والمحافظات.



