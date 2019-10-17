برلماني يشيد بتوفير الاعتمادات المالية لتطبيق التأمين الصحي في محافظات أخرى

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن منظومة الـتأمين الصحى الشامل التى تم تطبيقها بمحافظة بورسعيد جاءت بناء على خطط مدروسة لتوفير العلاج لكافة المواطنين على حد سواء التى أقرها الدستور.





وأضاف عبد الفتاح يحيى، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق التأمين الصحى يعتمد على توفير التمويل، البدء فى التنفيذ، البدء فى تلقى الخدمة الصحية، مؤكدا أنه تطبيق المنظومة الصحية ببورسعيد أحد المكتسبات الصحية التى حصل عليها الشعب المصرى، بعد العديد من المبادرات الأخرى .



