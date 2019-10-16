للمرة الثانية .. الصحفيين تستدعى الناشر بجريدة التحرير للمثول للتحقيق

تغيب أسامة خليل الناشر بجريدة التحرير عن المثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين التى كان مقررا لها أمس الثلاثاء وفقا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الذى عقده الأربعاء من الأسبوع الماضى ، بمقر جريدة التحرير وشهد الاجتماع بجانب تحويله للتحقيق لفت نظر لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى و مخالفته للوائح النقابية ونظمها وذلك وفقا للمادة 76 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين بالباب الرابع الخاص بالتأديب .



ووفقا لائحة التحقيق سيتم استدعاء خليل مرة اخرى وحال تكرار غيابه سيكون معرضا لعقوبة كما تنص المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و هى الانذار و الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها و تدفع لصندوق المعاشات و الاعانات و المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة و شطب الاسم من جدول النقابة.