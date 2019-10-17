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اقتصاد

تعرف على بورصة العقود الآجلة ومميزاتها

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
رؤوف
رؤوف
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محمد صبيح
أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن بورصة العقود الآجلة و المستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للأصل.

وأوضح " رؤوف " في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنها تعمل كالتزام من طرفين يتيح تداول الأداة في تاريخ مستقبلي " تاريخ انتهاء الصلاحية" بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.

وأضاف أنه في العقود الآجلة يتم توحيد العقود المستقبلية من منظور العقد كاتفاقات قانونية ويتم تداولها في أماكن محددة (منصات تداول العقود المستقبلية) لذلك تخضع العقود المستقبلية لمجموعة معينة من القواعد والتي يجب مراعاة: حجم العقود وأسعار الفائدة اليومية في العديد من الحالات يتم ضمان تنفيذ العقود المستقبلية من قبل غرفة المقاصة مما يتيح للأطراف التداول بأقل مخاطرة.
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