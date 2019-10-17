تعرف على بورصة العقود الآجلة ومميزاتها

أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن بورصة العقود الآجلة و المستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للأصل.





وأوضح " رؤوف " في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنها تعمل كالتزام من طرفين يتيح تداول الأداة في تاريخ مستقبلي " تاريخ انتهاء الصلاحية" بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.



