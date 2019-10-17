تحت رعاية وزير الزراعة.. سفراء ونواب وشخصيات رفيعة بالمؤتمر العربي - الأفريقي الأول.. والعامري: المؤتمر صورة مشرفة ويفتح الأسواق الأفريقية لنا

سفراء ونواب وشخصيات رفيعة بالمؤتمر العربى - الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا

العامرى: المؤتمر صورة مشرفة ويفتح الأسواق الأفريقية لنا وعلى الوزارات المعنية التواصل العبد: تنمية الاقتصاد وفتح أسواق أفريقيا للأدوية البيطرية والأعلاف وإضافات الأعلاف









أقيم أمس المؤتمر العربى الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا الذى خرج من مبادرة "مصر فى قلب افريقيا" تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت.. بحضور سفراء ونواب سفراء عرب وأفارقة والنائب محمد اسماعيل والنائب البدرى ضيف والدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب ونواب عن وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للنقل البحرى ومدير معهد المصل واللقاح بالعباسية والنقباء البيطريين بالنقابات الفرعية وعمداء كليات الطب البيطرى وممثلين لشركات الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الأعلاف.





بدأ الحفل بفيلم تسجيلى عن التواصل والتعاون مع افريقيا تضمن كلمة للرئيس السيسى لربط أواصر الصداقة والتعاون وتنمية افريقيا، وكلمات للسفراء والمسئولين عن المبادرة وورشة عمل عن فتح افاق التصدير والتعاون مع الدول الأفريقية وكيفية مد تلك الجسور وتوصيات المؤتمر من للحكومات والشعوب والمجتمع المدنى لتعميق ذلك التعاون.





قال الدكتور خالد العامرى – نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب والرئيس الشرفى للمؤتمر – إن المؤتمر العربى الافريقى لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا والنابع من مبادرة "مصر فى قلب افريقيا" خرج اليوم بشكل مشرف لمصر أمام السفراء العرب والافارقة والشركات الافريقية، وتماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بان مصر تدعم افريقيا وتساهم فى تنميتها خاصة أن أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، ومصر دولة كبيرة فى مجالات كثيرة منها الثروة الحيوانية والزراعية وصناعة الادوية البيطرية واللقاحات والأمصال البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف، ونستطيع فتح السوق فى أفريقيا، وهى مبادرة طيبة تبنتها النقابة العامة للاطباء البيطريين وتستمد الروح والفكرة من القيادة السياسية لفتح الافاق الجديدة فى افريقيا.





تمنى العامري ان تتواصل الوزارات المعنية كالزراعة والصحة والتجارة والصناعة الخارجية لأهمية الملف، والذين تم دعوتهم وتغيبوا، وحضر ممثلين لوزير الزراعة، فوجود الوزراء وسط هؤلاء السفراء العرب والأفارقة هام لانهم اصحاب القرار، فالمؤتمر جمع الخبراء والمتخصصين والشركات المصرية وهى اكثر من 38 شركة تعمل فى تلك المجالات وهى صناعة وطنية يجب مساندتها للخروج والانتشار فى افريقيا، والذين حضروا من الدول العربية والافريقية تتطلعوا للتعاون المشترك مع مصر، فحضور الوزارات كالصحة مثلا يسهل موضوع التراخيص وحل المشاكل التى عرضتها ورشة العمل التى تواجه التصدير، متمنيا من تلك الوزارات التي تعمل على مستوى السرعة والانجاز الذي ينتهجه الرئيس السيسى فى محور تنمية والتواصل مع أفريقيا.





وجه النائب محمد اسماعيل – عضو مجلس النواب وأمين عام المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا – الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر لخروجها بهذه الصورة المشرفة، فالمبادرة والمؤتمر تواكبا مع النهضة الزراعية التى نعيشها الآن وزراعة مليون ونصف المليون فدان والتوسع الكبير فى الاستزراع السمكى، ووجه التحية للرئيس السيسى الذى أعاد مصر إلى قلب أفريقيا مرة اخرى، فالرئيس فى كل المحافل الدولية يؤكد على تنمية افريقيا، كما ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقى دفع الموجودين اليوم لإطلاق المؤتمر وسوف يخرج المؤتمر بمذكرات تفاهم وتوصيات لفتح الأسواق للمنتجات المصرية فى افريقيا، والان ولأول مرة فى البرلمان هناك لجنة متخصصة للشئون الافريقية لاهمية افريقيا التى ابتعدنا عنها فى فترة ما، ولكن مصر اليوم تعود بقيادة الرئيس السيسى للاتحاد الافريقى وبقوة، هناك قوى خارجة حاولت ابعاد العرب والافارقة عن قوتهم الحقيقية وثرواتهم ولكننا اليوم نعود وبقوة للتعاون بيينا واستغلال ثرواتنا من اجل بلادنا، داع الدول الافريقيا لاستغلال مورادها الخام والخبرات الكبيرة لابناء القارة فى دعم صناعتنا فى بلادنا، يجب وضع دارسة للسوق العربية والافريقية لتحديد ما تحتاجه مصر وما تحتاجه الدول العربية وتسد هذه الفجوة عن طريق الشراكة بينا.





شكر دكتور يوسف العبد- رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا – الحضور من سفراء غانا واوغندا ونائب سفير المغرب والمستشار الاعلامى لسفارة ليبيا ورئيس جالية جنوب افريقيا ومستشار سفير الجزائر والدكتورة رولا شعبان رئيس نقيب بيطريين الامارات والوفد الجزائرى والشركات التشادية وسيراليون وغانا ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومعاهد البحوث والامصال والنقباء الفرعيين والشركات المصرية التى ساهمت فى مبادرة مصر فى قلب افريقيا واليوم فى المؤتمر العربى الافريقي الاول لفتح الأسواق للتصدير لافريقيا الذى خرج من رحم المبادرة.



