قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.



