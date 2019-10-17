قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.
وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة لحيازته 2,200 طن أسماك مملحة، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و2 طن "ملح سياحات"، مخصص للأغراض الصناعية ، ومحظور استخدامها فى إنتاج السلع الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.