ضبط 8 آلاف عبوة صلصة فاسدة داخل مخزن بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة لحيازته 8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .



