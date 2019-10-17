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حوادث

ضبط 8 آلاف عبوة صلصة فاسدة داخل مخزن بالبحيرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
صلصة
صلصة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة لحيازته 8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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