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بين الناس

بعد لقاء بمسئول الشكاوى بمجلس الوزراء رئيس القابضة للمياه يعلن الاستجابة لـ 19 ألف شكوى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:55 م
الشركة القابضة لمياة
الشركة القابضة لمياة الشرب
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مصطفى كرم
التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل وآليات التواصل بين الشركة القابضة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوى المواطنين التى تخص الشركة القابضة.

وأشاد الدكتور طارق الرفاعى، بحجم الجهد المبذول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتفاعل السريع لكل الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، لاسيما إدارات الطوارئ والأزمات، والإعلام، والعلاقات العامة.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نجحت فى حل ما يقرب من 19 ألف شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية خلال هذا العام، بخلاف حل أكثر من 7 آلاف شكوى من مصادر متعددة أهمها الصحف الإلكترونية والمطبوعة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.
بعد لقاء بمسئول الشكاوى بمجلس الوزراء رئيس القابضة للمياه يعلن الاستجابة لـ 19 ألف شكوى
بعد لقاء بمسئول الشكاوى بمجلس الوزراء رئيس القابضة للمياه يعلن الاستجابة لـ 19 ألف شكوى
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