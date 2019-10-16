بعد لقاء بمسئول الشكاوى بمجلس الوزراء رئيس القابضة للمياه يعلن الاستجابة لـ 19 ألف شكوى

التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل وآليات التواصل بين الشركة القابضة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوى المواطنين التى تخص الشركة القابضة.





وأشاد الدكتور طارق الرفاعى، بحجم الجهد المبذول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتفاعل السريع لكل الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، لاسيما إدارات الطوارئ والأزمات، والإعلام، والعلاقات العامة.



