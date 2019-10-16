قبول استقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

صرح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه وافق على الاستقالة التي تقدم بها اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.



وتقدم اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة التعمير والتنمية الزراعية باستقالته من منصبه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دون إبداء أسباب واضحة حول تلك الاستقالة.