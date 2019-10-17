ضبط 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية داخل شركة بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لحيازته (22,750 طن أسمدة زراعية) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، مدخلًا الغش والتدليس بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .



