لن نترك مواطنًا يُظلم .. برلماني يرد على شائعات حذف 1.1 مليون مستحق لـ الدعم

قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ان الاخطاء وارده واعضاء البرلمان لن يتركوا مواطنا واحدا يظلم خلال عملية تنقية بطاقات التموين، مطالبا بإعادة النظر فى المعايير التى وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من المنظومة قبل تطبيق المرحلة الخامسة بعد انتهاء فترة تظلمات المواطنيين خلال المرحلة الرابعة.



وتابع عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، هناك العديد من المواطنين كانوا يحصلون على دعم التموين وهم غير مستحقين له، ومع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنقية بطاقات التموين ظهرت العديد من السلبيات، متمثلة فى استبعاد مواطنيين كانوا يستحقوا الدعم.



واضاف: نواب البرلمان تلقوا العديد من الشكاوى من المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة التموين وهم مستحقين للدعم، وبناء عليه تم مواجهة وزير التموين بهذا الأمر الذى اعترف بدوره بوقوع اخطاء اثناء التنفيذ، ومن ثم تدخل الرئيس السيسى وتم اعادة مليون و800 ألف مواطن للتموين مرة اخرى.



ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لما تم نشره من محددات الاستبعاد للمرحلة الخامسة، وحيث أن الوزارة تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الآن.



وتؤكد الوزارة استمرارها في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى أخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعان يتم عودة الصرف لحين البت ويتم ارسال رسالة وجار مراجعة التظلم.



والوزارة إذ تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.



يشار إلى ان وزارة التموين وضعت 12 معيارا للمرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين تتمثل فى:



- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.



- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.



- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



- الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.



- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.



- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.