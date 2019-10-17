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تعليم

التعليم: ندوات لتوعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والإدارات التعليمية بتكثيف ندوات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها في جميع المدارس.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ، وذلك من خلال المشاركة في الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب "كل نقطة بتفرق" .

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية ، على ضرورة تنظيم مسابقات بالمدارس حول أهمية وأساليب ترشيد استهلاك المياه ، واختيار الطلاب المتميزين في الإلقاء وتدريبهم لتوعية زملائهم بخطورة الإسراف في استهلاك المياه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على تنيم تدريب لبعض العاملين بالمدارس على كيفية صيانة صنابير المياه للحفاظ على المياه من الهدر ، مع استمرار التنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة.
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