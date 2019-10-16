6 أماكن لن تستطيع تفويت زيارتها في الإمارات



أبو ظبى، واحة العين



في واحة العين في إمارة أبوظبي ستكون لديك فرصة مشاهدة أجمل الأعمال اليدوية والتى تعرض في معرض الواحة، وتعد الحرف اليدوية التى يصنعها أبناء الواحة مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنسانى.



متحف اللوفر أبو ظبى



يجسّد المتحف مجموعة من الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والثقافية، والاجتماعية القديمة والحديثة بالإضافة إلى بث الأفلام الوثائقية التى يعرضها المتحف بشكل مستمر.



مارينا مول ، دبي



يمكنك حضور درس يوجا والاستمتاع بممارسة التأمل في مارينا مول، في دبي.



مدينة دبي للاستوديوهات



منطقة حرة مخصصة للانتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي وتستضيف دائما العديد من معارض الكتب التى تحتوى على ملايين الكتب بالإضافة إلى جميع أنواع الكتب.



مكتبة اليوجا، الشارقة



عند ذهابك إلى شاطئ خورفكان في إمارة الشارقة سيكون عليك الذهاب إلى مكتبة شاطئ خورفكان الموجودة على البحر وكل ما عليك فعله هو الاستمتاع بالقراءة وسط نسيم البحر.



متاحف الشارقة



تضم إمارة الشارقة عددا كبيرا من المتاحف الرائعة مثل متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، ومتحف الارقة للآثار، ومتحف الشارقة العلمى وأيضا البحري، بالإضافة إلى عقد هيئة الشارقة للمتاحف للكثير من الندوات والمهرجانات والأنشطة الثقافية التى تعقد على مدار العام.





عند زيارتك لدولة الإمارات، سيكون من الصعب عليك أو لبعض السائحين الذين يزورون الإمارات لأول مرة ألا تزور هذه المناطق من خلال خطة كاملة للاستمتاع بكل شيء؛ حيث تضمن لك هذه الأنشطة الاستمتاع بقضاء رحلة جيدة في كل أنحاء الدولة.