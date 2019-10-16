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أخبار البلد

مجانا لأطفال المدارس..الأطباء: تطعيم الحمي الشوكية يقي من مرض الالتهاب السحائي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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محمد غالى
قال الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري أطفال، ان مرض الالتهاب السحائي، عباره عن بكتريا خطيرة تصيب الغشاء السحائي بالمخ، مضيفًا انها اشد فتكا بالاطفال، و يؤدي إلى مضاعفات كفقدان السمع او البصر و الشلل، كلا علي حسب منطقة الإصابة بالمخ، وبالحالات الحرجة يؤدي إلى الوفاة.

واكد الفقي، في تصريحات لصدي البلد، ان مرض الالتهاب السحائي، يتم مكافحة من خلال مصل الحمي الشوكية، مضيفًا أن وزارة الصحة تقدمة مجانا للاطفال بالمدارس في السن المناسب لهم، ويقدم بشكل خاص من خلال المصل واللقاح.

وأشار عضو النقابة، ان الالتهاب السحائي موجودة وبنسبة صغيرة كالمعتاد، ويتم علاجها، مضيفًا أن سبب الإصابة يكون لعدم اخذ التطعيم في الوقت المناسب.

افاد الفقي، ان بكتريا الالتهاب السحائي تنتشر عن طريق الجهاز العصبي التنفسي، مشيرًا إلى عدم الانسياق وراء بلبلة الاشاعات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
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