معاون وزير الإسكان : ٢٥ مليار جنيه قيمة أراضي التخصيص المباشر‎

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجمالي قيمة الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها ضمن آلية التخصيص تبلغ نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف معاون الوزير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه تم تقديم نحو 1124 طلبا للحصول على أراضي بآلية التخصيص، وتم دراسة حوالي 800 طلب منهم، ورفض نحو 150 حالة والموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على نحو 150 لـ200 طلب، وهي الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها وتبلغ 10% من قيمة الأرض.



واوضح أن نحو 20% من الطلبات المقدمة تمت من قبل مستثمرين أجانب عبارة عن مستثمرين أماراتيين وسعوديين في المرتبة الأولى ثم مستثمرين من بعض الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وانجلترا، مشيرا إلى أن القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالا وكذلك مدن الصعيد الجديدة.



وكشف عن طرح وحدات بأبراج سكنية في مدينة الاسكندرية الجديدة خلال أسبوعين على غرار الأبراج السكنية المنفذة في مدينتي المنصورة الجديدة والعلمين.

