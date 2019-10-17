القومي للمرأة: فيلم بين بحرين يناقش مشاكل الأسرة.. فيديو

قالت صفاء حبيب، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل على قضايا كثيرة تخص المرأة والمجتمع، من خلال ندوات ومؤتمرات.



وأضافت صفاء حبيب، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة " سي بي سي" أن المجلس القومي للمرأة يقوم بعمل نشاط يسمي "طرق أبواب" يقومون فيه بزيارة الأسر في القرى، يتحدثون معهم في كل قضايا قريتهم كمشاكل العمل ونشر المحبة والتسامح وكيفية مواجهة العادات السيئة وتجنب العنف الأسري.



وأوضحت مدير عام العلاقات العامة بالمجلس القومي للمرأة، أن فكرة فيلم بين بحرين عبارة عن مناقشة القضايا المنتشرة في القري وفي الأسر المصرية عموما وأن يعبر الفيلم عن الأسر المصرية من الواقع ومن يشاهده يشعر كأنه جزء من الفيلم.



وتابعت صفاء حبيب، أنه بمجرد الانتهاء من الفيلم سيتم عرضه في النوادي وقصور الثقافة بالمحافظات بسينمات الأقاليم وأنهم سيكونون حريصين على أن يكون دخول الفيلم مجانيا لكي يصل إلي كل المصريين.