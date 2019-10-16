تعليم بورسعيد يقدم 3 مشروعات في التصفيات النهائية لمسابقة فنى مبتكر

انطلقت اليوم فاعليات مسابقة فنى مبتكر وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE.





وأكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ان مسابقة "فنى مبتكر" تقام هذا العام فى رحاب أهرامات الجيزة وهى المسابقة الأولى والوحيدة فى مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا المخصصة لريادة الأعمال فى مرحلة التعليم الفنى والتى ترتبط بتخصص الطلاب.





وأضاف "باهى" ان هذه المسابقة الضخمة تهدف الى نشر ثقافة الابتكار فى مدارس التعليم الفنى وتشجيع الطلاب على أن يكونوا روادا ل لأعمال وخلق كوادر شبابية قادرة على انتاج افكار مبتكرة ومؤثرة فى المجتمع بما يؤثر فى نمو الاقتصاد المصرى.





تقدم للمسابقة هذا العام ٥٦٤٩ طالبا وطالبة قدموا ٢١٤٤ مشروعا وفكرة بواقع ١٥٧٤ مشروعا بالمسار الصناعى و ٣٨٩ مشروعا فى المسار الزراعى والفندقى و ١٨١ مشروعا فى مسار الطاقة المتجددة واللوجيستيات وتبلغ قيمة جوائزها ستمائة ألف جنيه مصرية ودعم للمشروعات بقيمة مليون وخمسمائة جنيه مصرية.





قدم تعليم بورسعيد ٣ مشروعات فى التصفيات النهائية للنسخة الثانية للمسابقة من بين ٢٥ مشروعا منافسا حيث قدمت قدمت المدرسة البحرية الثانوية الصناعية للبنين مشروع co - storing space ويهدف الى حل مشكلات غلاء وتكاليف المخازن فى بورسعيد.





كما قدمت مدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة المشتركة مشروع ice - rolls ويهدف الى انتاج ثلاجات الايس كريم ذات انتاجية كبيرة يصاحبه انخفاض فى التكلفة يصل الى ٧٠%.





بينما قدمت مدرسة التحرير الصناعية للبنات مشروع dec - bag ويهدف المشروع الى تمثيل الثقافة المصرية بإنتاج اكسسوارات وانتيكات نابعة من التراث المصرى بأسعار تنافسية وبأشكال عصرية.



