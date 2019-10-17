شاهد.. النحت فن من الطريقة الفرعونية إلى الرسم الثلاثي الأبعاد

النحت هو فن يعمل على تجسيد الأفكار على شكل مجسمات ثلاثية الأبعاد، وتشمل الحيوان والإنسان، هذا إضافة إلى إمكانية استخدام الجبس والشمع من أجل تشكيل المجسمات ويمكن استخدم الطين الاسواني والصلصاص الحراري وعجينة السيراميك في عمل مجسمات النحت.





ويعتبر فن النحت ليس فن حديث ولكن هو فن قديم جدًا حيث اشتهر قدماء المصريين بهذا الفن وقاموا بنحت العديد من التمثايل الوجودة حتي الان في المتاحف المصرية والعالمية كما اهتموا قدماء المصرين بعلم التصوير وكانوا ينحتون الملوك والحيوانات والأشياء الثمينة من حولهم.





في البداية تقول سارة ابراهيم محمد انا مهندسة معمارية ولدي هواية منذ الصغر وهي تعلم جميع الاشغال اليدوية سواء كان تفصيل او نحت باستخدام الصصال أو الطين الاسواني بالإضافة إلى بعض استخدامات الورق والفوم.





وأضافت إبراهيم محمد بدات هواية النحت منذ الصغر عندما كنت اقوم بتشكيل قطع الصلصال وتحويلها الي اشكال اشخاص ثم تطورات الهواية الي استخدام الطين الاسواني والصلصال الحراري.





وأوضحت سارة ابراهيم محمد عندما اكوم بنتحت الاشخاص بيتم تشكيل كتلة الرأس أولا ثم خلق تجويف العين ثم جزء الأنف ثم يتم تحديد ملامح الذقن ثم يتم تشكيل الاذن خارج كتلة الراس ثم يتم تركيبها علي الكتلة ثم يتم رسم الحواجب باستخدام ادوات النتحت ثم نحت العنين والفم وتركيب الشعر موضحا ان الوقت المستغرق لنحت وجه تختلف باختلاف الحجم يمكن ان يستغرق 15 دقيقة لنحت وجه صغير الحجم ويومين لنحت وجه كبير الحجم.





وأشارت ابراهيم محمد إلى أن لا يشترط أن يتم رسم شكل الأشخاص أولا قبل النحت، موضحة أنه لا يوجد ارتباط بين الرسم والنحت ويمكنني أن أنحت أشخاصا بمجرد النظر إليهم.