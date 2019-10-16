وكيل وزارة الصحة: رصد 3 حالات مشتبه فى إصابتها بالالتهاب السحائي بالإسكندرية

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة إن الفريق الوقائي والترصد والصحة المدرسية و التشخيص الصحي بالإشتراك مع التأمين الصحي متواجدين مع المدارس والطلبة لخدمتهم.



وأضاف الدكتور علاء عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "أون إي" إنه لا توجد أي حالات مرضية أو حالات مشتبه بها إلا الثلاث حالات التي رصدت في الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تتم محاربة الشائعات بالثقافة الصحية والتوعية.



وأشار علاء عثمان إلى أنه لا توجد أي مدرسة مغلقة بالإسكندرية والدراسة منتظمة ونسبة الغياب عادية وغير مؤثرة على سير العملية التعليمة.



وأكد علاء عثمان أن التطعيم قائم على خطة من الوزارة لها مواعيد وبدأت في السنوات من مراحل التعليم المختلفة.

