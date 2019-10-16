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برلمان

بشرى لأهالي قنا.. بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:49 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة قنا، اليوم مبادرة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، بمركز أبوتشت شمال المحافظة وذلك في إطار السياسات التي ينتهجها الحزب وانحيازه للمواطنين والبسطاء من أبناء الوطن، وتحت رعاية الدكتور عباس منصور أمين الحزب بالمحافظة.

ومن جانبه قال محمود سالم أمين الحزب بمركز أبوتشت أن المبادرة انطلقت اليوم بالمركز وتهدف إلى توفير اللحوم البلدية بسعر 90 جنيها للكيلو وذبح 5 عجول تم طرحها بمنفذ بالمدينة ومنفذين بقرية كوم جابر ومنفذ بقرية العوامر الغربية.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم المبادرة علي مستوي المركز بكافة قراه وافتتاح منفذ آخر بمدينة أبوتشت وذلك نظرا للإقبال الكبير من المواطنين علي شراء اللحوم البلدية من منافذ التي افتتاحها.
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