العناني: الآثار تحظى بدعم غير مسبوق من قبل القيادة السياسية

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن السياحة صناعة سهلة، لكنها ليست قرارا مصريا بحتا بل نخضع للأحداث التي تشهدها المنطقة التي نعيش فيها، لافتا إلى أن "القاهرة" أكثر عواصم العالم أمانا.





وأوضح خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا في مجال بناء وتطوير المتاحف، ولهذا تمتلك مصر العديد من المتاحف النوعية مثل متحف الفن الحديث ومتحف المجوهرات وغيرها، مشيرا إلي أن الوزارة تحظى بدعم غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، التي خصصت مليار دولار للمتحف المصري الكبير.





وأشار إلى أن الوزارة استهدفت التسويق لمقوماتها السياحية في الخارج، حيث حقق متحف "توت عنخ أمون" الذي نظمته الوزارة بأوروبا أكثر من ٤٠٠ ألف زائر في يوم واحد، لافتا إلى أن الوزارة اكتشفت اليوم "خلية مومياوات سيلد" وسيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل في الأقصر.



