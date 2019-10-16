حل أزمة إستاد بني سويف في الموسم الجديد

قال محمد الواضح، المشرف علي الفريق لنادي بني سويف في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه تم انتهاء أزمة إستاد بنى سويف، وتمت الموافقة على إقامة المباريات عليه.



وقدم الواضح الشكر والتقدير للمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف واللواء زكريا صالح مدير الأمن وكل القيادات الأمنية بمحافظة بنى سويف لتفهمهم وسعة صدرهم وحرصهم على دعم أندية بنى سويف و موافقتهم على إقامة المباريات على الإستاد.



يذكر أن مسئولي مجلس إدارة الفريق الأول بنادي بني سويف الرياضي ، كان يدرس الانسحاب و تجميد نشاط كرة القدم في الموسم الجديد بسبب تعنت الأمن و رفضه إقامة المباريات على استاد بنى سويف الرياضي .

