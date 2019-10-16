اكتشاف عائلة محتجزة في غرفة سرية لـ 9 سنوات

غموض يحيط بجريمة اكتشفتها الشرطة النمساوية عائلة من 7 أفراد محتجزة داخل قبو في أحد المنازل لمدة 9 سنوات، بعدما انتقل بهم ابنهم إلى روينرفولد شمال أمستردام، وبنى منزلًا بداخله غرفة سرية وضع بها أبوه وإخوته الـ6.





عثر الضباط على إخوته الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، مع والدهم في غرفة مخبأة خلف السلم، تم نقل العائلة إلى مكان آمن بينما تم اعتقال الابن السابع جوزيف النمساوي، 58 عامًا.





يمثل جويزف ب، المعروف باسم "جوزيف النمساوي أمام المحكمة يوم الخميس، حيث ظهر أن الأسرة لا يمكنها التحدث فعندما يتكلمون تجد لغة غير مفهومة تكاد تكون خيالية بسبب قضاء 9 سنوات في عزلة داخل غرفة سرية بالمنزل.





بنى جوزيف منزلًا كاملًا وحده وأحاطه بسور عظيم مراقب بالكاميرات منذ 2010 أي سنة احتجاز الأسرة، وقد بدا شخصًا عاديًا للجيران لا يسكن معه أحد، لكنه لطالما هاجم كل من اقترب من منزله إذا رآه في الكاميرات أو المنظار.





وقد خرج الإبن الأكبر «جان دورستن» إلى حانة قريبة لطلب المساعدة، لكن جان أيضا بدا غامضًا فقد اختفى من على الإنترنت منذ 2010 وظلت صورته الشخصية هي نفسها على مدى السنوات دون تفاعل منذ أن احتجزهم جوزيف، لكنه بدأ في دخول الإنترنت منذ يونيو الماضي، وهو ما حير المحققين.



