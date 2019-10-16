حجم انفاق خرافي للإماراتيين سنويا للتسوق عبر الانترنت



مثل المتسوقون في الإمارات العربية المتحدة الذين يقدمون طلبات شراء من مواقع التسوق الخارجية جزءا كبيرا من السوق الشامل على الإنترنت.



وينفق المتسوقون الإماراتيون ما يصل إلى 1.5 مليار دولار على مواقع الشراء الإلكترونى، خاصة المواقع الشرائية خارج دولة الإمارات.



وصرحت سانديب جانيديوالا الشريك الإداري لمجموعة شركات استشارات إدارية إلى صحيفة أخبار الخليج بأن الشراء من المواقع الأجنبية أرخص بحوالى 20 إلى 30 بالمائة من المواقع المحلية الإماراتية حتى مع مصاريف الشحن العالية.



وتشكل نسبة حوالى 25 إلى 30 بالمائة وهى حوالى من مليار إلى مليار ونصف دولارا أمريكيا من الطلبات إلى مواقع التسوق الأمريكية، حيث تعتبر الخيارالمفضل لدى المتسوقين. ومنذ حوالى ثلاث سنوات كانت الطلبات الشرائية على المواقع الأجنبية تتجاوز ال 50 بالمائة.



ويذهب المتسوقون إلى المواقع التى تعرض منتجات ذات قيمة عالية أو مواقع الموضة العالمية وفيها يجدون احتياجاتهم ورغباتهم.



وفي دراسة لموقع الدفع الإلكترونى (PayPal) في أغسطس، العام الماضى، وجد أن 61 في المائة من المتسوقين على الإنترنت في الإمارات قد قاموا بالتسوق من مواقع إلكترونية في بلدان أخرى خلال الأشهر الـ 12 الماضي.



وارتفعت نسبة الشراء على موقع أمازون بعد شراء موقع سوق دوت كوم وادراجه ضمن شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط.

