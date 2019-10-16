الحكومة الإسبانية: من غير المنطقي إقامة مباراة الكلاسيكو في موعدها

أكدت الحكومة الإسبانية في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن إقامة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني أمر غير منطقي .



يذكر أن رابطة الدوري الإسباني قد طالبت بتأجيل المباراة بين الفريقين والمقرر لها الواحدة من ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر، وذلك بسبب الدواعي الأمنية وعدم موافقة الأمن على إقامة اللقاء.



وقال المجلس الأعلى للرياضة في اسبانيا أنه من غير المنطقي إقامة الكلاسيكو يوم 26 اكتوبر في كامب نو في ظل الاوضاع المتوترة جدا في كاتالونيا هذه الفترة.



يذكر أن إقليم كاتلونيا يشهد احتجاجات وتظاهرات في الوقت الحالي ضد الحكومة الإسبانية .



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة ، متفوقًا على غريمه التقليدي ، فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.