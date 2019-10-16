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رياضة

ميسي يقود سيراميكا كليوباترا 1999 لتصدر تصفيات القطاعات بـ هاتريك في جينيس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:16 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
واصل فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، تصدره لتصفيات دوري القطاعات بعد الفوز على فريق جينيس، بثلاثة أهداف دون رد.
سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح مصطفى سعد ميسي، في تسجيل الأهداف الثلاثة، الأول في الدقيقة العاشرة والثاني في الدقيقة 79، والثالث بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وشهدت المباراة تصعيد 6 لاعبين من فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام 2001، إلى فريق 1999 في هذه المباراة، شارك منهم أربعة لاعبين من بداية اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الثانية عشرة محتلا المركز الأول.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 1999، من محمد سعيد مدير فني وعاطف يوسف مدرب عام ويحيى علي مدربا لحراس المرمى، والإداري احمد رجب وأخصائي العلاج عبد الستار يحيى، ويترأس القطاع العميد شامل دراز، الذي يعمل تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
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