ميسي يقود سيراميكا كليوباترا 1999 لتصدر تصفيات القطاعات بـ هاتريك في جينيس

واصل فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، تصدره لتصفيات دوري القطاعات بعد الفوز على فريق جينيس، بثلاثة أهداف دون رد.

سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح مصطفى سعد ميسي، في تسجيل الأهداف الثلاثة، الأول في الدقيقة العاشرة والثاني في الدقيقة 79، والثالث بالدقيقة الرابعة والثمانين.



وشهدت المباراة تصعيد 6 لاعبين من فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام 2001، إلى فريق 1999 في هذه المباراة، شارك منهم أربعة لاعبين من بداية اللقاء.



بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الثانية عشرة محتلا المركز الأول.