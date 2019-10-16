Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل جلسة مجلس الأهلي لمناقشة أزمة تأجيل القمة أمام الزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أنتهت الجلسة الودية لمجلس إدارة الأهلي التي جرت في المقر الرئيسي بالجزيرة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة الموقف النهائي من تأجيل قمة الزمالك.

وقرر إتحاد الكرة تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

وكشفت مصادر خاصة أن مجلس الإدارة خلال الجلسة الودية أكد علي إحترامه وتقديره الشديد لجهود القوات المسلحة ورجال الشرطة ودورهم البارز في حفظ الأمن وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل رفعة البلاد.

وقالت مصادر إنه تبين للمجلس عدم مسئولية إتحاد الكرة عن قرار التأجيل لذا فإن التعليق الوحيد الذي خرج به مندوب صدي البلد من الجلسة :" نحترم قرار الجهات الآمنية جدًا ونثمن دورهم.. ولكن!!!"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. تفاصيل

هاشتاج تأجيل القمة مرفوض يتصدر تويتر.. ومغردون: البسوا الأحمر بيخافوا منه

انقسام حاد .. رأى جماهير الكرة المصرية فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك .. شاهد

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص قمة الأهلي والزمالك.. تفاصيل جديدة

كيف تخطى اتحاد الكرة أزمة مباراة القمة.. تفاصيل

بحضور الخطيب.. مجلس الأهلي يحسم موقفه من تأجيل القمة 119 أمام الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد.. أهلي جدة يقدم مدرب الزمالك السابق بطريقة رائعة

وصفها بـ سياسية من الدرجة الثالثة .. صدام بين ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي

القمة 119.. لغز تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وأزمة عمرو الجنايني..تفاصيل

عبر صفحات على الفيس.. ضبط شخص ارتكب 23 واقعة نصب على المواطنين

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

حادث مؤسف.. مصرع سائح بريطاني غرقًا أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا