تفاصيل جلسة مجلس الأهلي لمناقشة أزمة تأجيل القمة أمام الزمالك

أنتهت الجلسة الودية لمجلس إدارة الأهلي التي جرت في المقر الرئيسي بالجزيرة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة الموقف النهائي من تأجيل قمة الزمالك.



وقرر إتحاد الكرة تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.



وكشفت مصادر خاصة أن مجلس الإدارة خلال الجلسة الودية أكد علي إحترامه وتقديره الشديد لجهود القوات المسلحة ورجال الشرطة ودورهم البارز في حفظ الأمن وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل رفعة البلاد.



وقالت مصادر إنه تبين للمجلس عدم مسئولية إتحاد الكرة عن قرار التأجيل لذا فإن التعليق الوحيد الذي خرج به مندوب صدي البلد من الجلسة :" نحترم قرار الجهات الآمنية جدًا ونثمن دورهم.. ولكن!!!"