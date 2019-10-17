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اقتصاد

القاهرة للاستثمار والتطوير العقاري: 150 مليون قدم مكعب إنتاجا سنويا مستهدفا من مدينة الروبيكي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
جلود
جلود
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس ياسر المغربى، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسؤولة عن إدارة الروبيكي، أن حجم إنتاج مدينة الروبيكي للجلود يبلغ 150 مليون قدم مكعب سنويًا علي مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف المهندس ياسر المغربى، في تصريحات، أن المدينة تعد التجمع الصناعي البيئي الأكبر في قارة إفريقيا والشرق الأوسط المتخصص في صناعة الجلود طبقًا للمعايير والاعتبارات العالمية .

وأوضح أن المشروع مقام على 3 مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية بهدف الوصول الى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
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