مشهد كارثي.. سائق في حالة سكر يقتحم مطعما للوجبات السريعة بسيارته

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو صادمًا يرصد اللحظة التي اقتحمت فيها سيارة مطعمًا للوجبات السريعة، يوجد بمدينة "مراكش" في المغرب، على نحو مفاجئ في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجاء ذلك بعد أن فقد قائدها، الذي كان في حالة سكر آنذاك، السيطرة على عجلة القيادة.





وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي سجلته كاميرا مراقبة موجودة بالمطعم، يظهر الزبائن وقد كانوا يتناولون وجباتهم ويتحدثون بشكل طبيعي، غير منتبهين إلى الكارثة التي كانت على بعد لحظات معدودة منهم، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى اقتحمت السيارة المطعم وأطاحت بالزبائن وتسببت في حالة فوضى عارمة، وكل ذلك حدث في غضون بضع ثوان في مشهد يكاد لا يُصدق.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ذلك الحادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، فضلًا عن أنه تسبب في خسائر جسيمة في مطعم الوجبات السريعة.





ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وسُمح بالفعل لخمسة أشخاص منهم بمغادرة المستشفى في أعقاب ذلك، في حين أن الأربعة الآخرين في حالة مستقرة، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام محلية.





يشار إلى أن السائق قد هرب من موقع الحادث، لكن الشرطة ذكرت أنه معروف بالنسبة للضباط، ويتم البحث عنه.





وانتشر الفيديو الذي يرصد تفاصيل الحادث بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث أثار موجة من الاستياء بين الرواد. وأظهرت لقطات أخرى سجلها شهود عيان حجم الدمار الذي لحق بالمطعم، وكذلك شوهدت السيارة التي تسببت في الحادث في إحدى اللقطات وقد كانت متوقفة داخل المطعم وتحيط بها آثار الخراب الذي لحق بالمكان.





وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن المشتبه به الهارب يواجه تهمًا من بينها القيادة تحت تأثير الكحول والفرار من مكان الحادث عقب واقعة الاصطدام.