في يومه العالمي.. تعرف على أفضل أنظمة غذائية صحية حول العالم

يحتفل العالم باليوم العالمي للتغذية في 16 أكتوبر من كل عام، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.





وفي اليوم العالمي للتغذية هناك العديد من الوجبات الغذائية، والتي يمكن أن تضمن الحفاظ على صحتك، والتي أقرها جميع خبراء التغذية حول العالم، وفي هذا اليوم سوف نقوم بتذكيرك بهم، لتختار افضل انظمة غذائيى تتناسب معك.





وفيما يلي تعرف على أفضل أنظمة غذائية صحية، وتشمل:





1- نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:





ويعرف الحمية منخفضة الكربوهيدرات من افضل انظمة غذائية حول العالم، حيث إنها حمية غذاء كاملة ومثالية للأشخاص الذين يحتاجون لانقاص اوزانهم، ويمكنها أن تساهم في تحسين الصحة العامة للجسم، والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض.





وتحتوي الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على كميات عالية من الخضروات واللحوم والأسماك والبيض والفواكه والمكسرات ، والدهون، إلا أنها منخفضة في استهلاك النشويات والسكريات والأطعمة المصنعة.





2- حمية البحر الأبيض المتوسط:





وتعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط أفضل انظمة غذائية، حيث اثبت العديد من الدراسات العالمية إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط فعالة بشكل خاص للوقاية من أمراض القلب، حيث انها اصبحت اكثر تداولا خلال القرن العشرين.





وتتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط على الكثير من الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن والحبوب الكاملة والبقول، ومنتجات الألبان وزيت الزيتون البكر الممتاز .





3- حمية باليو:





وإن نظام حمية باليو من أفضل انظمة غذائية، والتي تعتبر شائعة للغاية في الدول الأوروبية ، وذلك لأنه فعال في تخفيف الوزن وتحسين الصحة العامة، حيث يعتبر حاليا النظام الغذائي الأكثر شعبية في العالم.





وتركز حمية باليو على الأطعمة غير المصنعة، حيث يعتقد أنها تشبه تلك الأطعمة التي كانت تستهلك من قبل البشر في العصر الحجري القديم.





4- النظام الغذائي النباتي:





وأصبح النظام الغذائي النباتي أكثر شعبية في السنوات العشر الماضية، يرتبط بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن ، وتحسين صحة القلب ، و السيطرة على نسبة السكر في الدم، لذا فهو من بين أفضل أنظمة غذائية، ويعتمد النظام الغذائي على الأطعمة النباتية، وعدم تناول المنتجات الحيوانية على الإطلاق.





5- نظام غذائي خال من الجلوتين:



