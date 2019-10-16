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وزيرة الصحة تجري جولات مكوكية لتوفير تطعيمات الالتهاب السحائي بالمجان .. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:17 م
الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
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عمرو ممدوح
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن بعض الامراض تتشابه في تشخصيها الأولي، إلا أنه بعد التحاليل الطبية يتم التأكد من الحالة والتشخيص المؤكد لها.

وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه كان هناك 3 حالات مشتبه في إصابتهم بالتهاب سحائي، إلا أنه تم التأكد من أن التشخيص الأولي كان خاطئا.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي، إلا أنه يتم التطعيم سنويا ضد هذا المرض بالمجان، مشيرا إلى أنه يتم تطعيم الأطفال، وكذلك الحجاج والمعتمرين، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن وزيرة الصحة تجري جولات مكوكية لتوفير التطعيمات سنويا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو أعظم رئيس في العالم من حيث تنفيذ أكبر المبادرات الصحية.
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