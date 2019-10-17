دينية البرلمان تلتقي وفدا كازاخستانيا.. العبد: القيادة السياسية حريصة على حوار الأديان.. ألطاي أبيبولايف: كازاخستان قيادة وشعبا حريصة على توطيد العلاقة مع مصر

الجندى: مصر تتصدى لكافة الأفكار المتطرفة التى تدعو إلى الإرهاب

العبد: القيادة السياسية حريصة على حوار الأديان ألطاى أبيبولايف: كازاخستان قيادة وشعبًا حريصة على توطيد العلاقة مع مصر





استقبلت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وفدا من دولة كازاخستان يضم ألطاى أبيبولايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات وأرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة ويلامان جولداسوف المستشار الثقافى بالسفارة.





وناقش اللقاء الذى حضره رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الدكتور أسامة العبد و عدد من اعضاء اللجنة الدينية، سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجال تعزيز الحوار بين الأديان، وأكد المشاركون في الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر وكازاخستان فى كافة المجالات.





قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مصر على رأسها قيادة حكيمة ورشيدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دائما ما يرعى حوار الأديان والثقافات، واللجنة توليها أيضا اهتماما كبيرا وتعمل على تنميتها.





وأكد العبد على عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر وكازاخستان فى كافة المجالات والتى تجلت اسمى معانيها فى انشاء جامعة نور مبارك، مشددًا على استعداد مصر للتعاون والتنسيق ودعم كازاخستان فى كل ما يتم الاتفاق علية لاسيما وأن القضايا بين البلدين مشتركة.





وقال النائب شكرى الجندى،عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مصر تتصدى لكافة الأفكار المتطرفة التى تدعو الى الإرهاب أو القتل أو الخراب.





من جانبه أشار ألطاى أبيبولايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، إلى العلاقات القوية بين البلدين القاهرة وكازاخستان، وحرص كازاخستان قيادة وشعبًا على علاقات وطيدة مع مصر .





وأوضح أبيبولايف الى أن الهدف من مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية،والذى ينعقد بعاصمة كازاخستان، ويشارك فيه الأزهر الشريف، هو الحوار بين الأديان، وإحلال السلام فى العالم، والوصول إلى عالم خالى من النزاعات، وأن المؤتمر القادم سوف يتناول عدد من القضايا منها دور زعماء الأديان الاجتماعية والدين والأطفال ودور المرأة وحقوقها والشباب فى المجتمع وتنمية مهارتهم.





وأشار ايبولايف الى ان تطرف الشباب قد يرجع الى مشكلات اجتماعية واقتصادية فى بيئتهم مضيفا نريد مناقشة كيف يمكن للزعماء مكافحة هذه المشكلات، بالإضافة إلى بحث دور وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الأفكار المتطرفة.





ووفقا ايبولايف تتضمن اجندة المؤتمر قضية الإسلاموفوبيا وإزالة كافة الافكار المتعلقة بها، ومواجهة الأفكار المغلوطة لدى بعض البلدان الأجنبية أو التى يكون فيها أغلبية مسيحية وتربط أى جريمة باعتناق دين الإسلام، فلا يوجد كراهية للمسيحيين فى بلدان المسلمين".





وأكد رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات،على أهمية مشاركة مصر فى اللقاءات الرامية الى الحوار بيت الأديان فى كازاخستان.



