برلماني: مؤتمر «مصر تستطيع» يخدم الترويج لخريطة مصر الاستثمارية

أشاد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها خطوة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، مشيدا بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم.





جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا أن مصر الجديدة بها إرادة سياسية واضحة نحو التغيير، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدًا علي ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها خلال الفترة الماضية، ومثل هذه المؤتمرات تدعم الاستثمار خاصة أنها تستهدف أبنائنا من الخارج.



