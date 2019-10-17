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اقتصاد

البترول: إنشاء أول شركة لإنتاج أخشاب صديقة البيئة بتقنية ألمانية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
طارق الملا
طارق الملا
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته تدعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، مشيرا إلى إنشاء أول شركة مصرية باستثمارات 210 ملايين يورو لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من ألواح أخشاب MDF .

وأوضح في تصريحات، أن الشركة ستعتمد في انتاجها على كميات 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقًا للمواصفات الأوروبية ، على أن يتم عمل أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت.

وأكد الملا خلال الجمعية أن إنشاء الشركة جاء تماشيًا مع سياسة الدولة التي تولى أهمية بالمشروعات البيئية وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز ، مشيرًا إلى أن المشروع الذى تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته ، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة.
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