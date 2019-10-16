Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا أعمل منذ فترة طويلة.. نشوى مصطفى تعلن عن حاجتها للعمل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:39 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.

وقالت نشوى مصطفى : "حد عنده (( واسطة )) عايزة أمثل .. انا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جدًا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت انى ممثلة يجى منى".

وكانت اثارت نشوى مصطفى حالة من الجدل الواسع عند تقديمها اغنية فى حفل زفاف ابنها وابنتها والذى كان حديث السوشيال ميديا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جواهر لـ صدى البلد: أتمنى الغناء مع محمد منير والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

اخبار الفن.. رانيا يوسف ولقاء الخميسي تثيران الجدل.. وحقيقة زواج محمد رمضان وحلا شيحة.. وقصة إصابة عاصي الحلاني

دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة

ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

ترشيحاتنا

حسين السيد أول الراحلين عن النادي الأهلي ويقترب من هذا الفريق

أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

عباية ولا فستان.. يسرا تتألق بـ الدانتيل الشفاف

بلوزة اوف شولدر... منى زكى تثير الجدل مجددا بـ إطلالة جريئة.. شاهد

أنا حزين.. لاسارتي يعاتب الأهلي برسالة مؤثرة .. إعرف السبب

أمح يقصف جبهة الزملكاوية بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى