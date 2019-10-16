لا أعمل منذ فترة طويلة.. نشوى مصطفى تعلن عن حاجتها للعمل

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.



وقالت نشوى مصطفى : "حد عنده (( واسطة )) عايزة أمثل .. انا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جدًا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت انى ممثلة يجى منى".



وكانت اثارت نشوى مصطفى حالة من الجدل الواسع عند تقديمها اغنية فى حفل زفاف ابنها وابنتها والذى كان حديث السوشيال ميديا.

