سمر ياقوت تكتب " لا تبكي يا صغيرتي "



لم يخطر ببالها انها تذهب لبيتها الثاني لكي تتعرض للإهانة بدلًا من تلقي العلم وكلنا نعلم ان المدرسة بيتنا الثاني نحن تربينا على ذلك ,استيقظت في الصباح الباكر وابتسامتها على وجهها النقي الصادق تجمع كتابها وكراستها وقلمها لترسم حلمها الذي لا يتخطى عروسة صغيرة تبات في حضنها ليلًا وتلعب معها نهارًا , والفعل ذهب لمدرستها فرحتها بأعينها لأنها تلتقي بزملائها المختلفين في طبقاتهم ولكن يوحدهم نقاء القلب والروح الصادقة ويجمعهم سقفًا فصل واحد و كرسي واحداُ والتي تقضي معهم احلى اوقاتها بين حصص ودراسة ولعب ولهو وضحك.



في مشهد قاسي لا يمحو من ذاكرة روان الطالبة بالصف الرابع الابتدائي و عيناه مليئة بالدمع “مامة شهد فالتلى أنت بنت بواب.. إزاي تضربي بنت مهندس بترول ..وضربتني أمام زملائي وشدتني من شعري والإخصائية الاجتماعية هي كمان أهانتني فحسيت بالإهانة أوي مش علشان شغل بابا "علشان اضربت".



فماذا عن ولية امر تتسلل إلى مدرسة وتعقد العزم والنية على تحطيم نفسية طفلة بريئة وتتهجم عليها بفناء المدرسة امام زملائها وإذ بها تطيح بكامل قوتها بالطفلة ,, فأين مشاعر الامومة الكامنة داخلها او مشاعر الإنسانية ؟

تحطمت الطفلة نفسيًا واصيبت باضطرابات نفسية وعصيبة وأصبحت ضريحة الفراش وغادرت الابتسامة وجهها الملائكي بعدما شخص الأطباء حالتها الصحية التي تدهورت واصيبت بالعصب السابع والذي يشل النصف الأيمن من وجه , وتغيرت ملامح وجهها وتم حجزها بمستشفى ناريمان للعصبية و النفسية ثم تم تحوليها إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج لحاجاتها إلى بلازما ومتابعة دقيقة وهي الان وتحسن .



وقد اثارت هذه القصة غضب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كما أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم قرارًا بإلغاء تكاليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بسبب تقصيره في إداء مهام واجبه الوظيفي في واقعة" روان " وايضًا استبعاد الاخصائية الاجتماعية بذات المدرسة وإحالة ولي أمر الطالبة شهد المتسببة في الواقعة إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة و دراسة إمكانية نقل ابنتها من المدرسة من عدمه ,

وقرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، ضبط وإحضار ولية أمر الطالبة «شهد» المتهمة بالاعتداء على «روان»، وعرض الطفلة على إخصائي نفسي واجتماعي، ووضع تقرير طبي بشأن حالتها، فضلا عن استعجال تقرير الطب الشرعي.



ووفقا للتحقيقات التي أشرف عليها، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، فقد استمعت النيابة لأقوال مدير ومسؤولي مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية – عدا اثنين سيتم استدعائهما حين ورود التقارير-حول الواقعة.



كما شدد على عدم دخول المدارس إلا في المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفي مكاتب مديري المدارس، مطالبا أولياء الأمور عدم التعدي على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التي يتم اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديري المدارس.



لحظات من التفكير تفرق في حدوث وقائع عدة فلابد من اخذ الحيطة والحذر والحفاظ على أطفالنا فهم بناة المستقبل ,ولان مرحلة الطفول من اهم المراحل التي يمر بها الانسان فهي مرحلة الارتكاز الأساسيّ في بناء شخصية الإنسان وأبعادها وأنماطها، ففي هذه المرحلة ومعرفة خصائصها النمائيّة له أهميّة كبيرة في تكوين شخصية الطفل، كما أن التنشئة الاجتماعية والأسرية السليمة، والسعي الدائم لفهم حاجات الطفل النفسية والاجتماعية والجسمية، وتقديم أساليب التربية السليمة تنتج فردًا ناجحًا متوافقًا مع ذاته ومع الآخرين من حوله فما بالكم من تحطيم نفسية الطفلة والإساءة لها وتعرضها لضغط نفسي امام الجميع , حفظ الله أطفالنا وابنائنا من كل شر .



أغنياء الروح دائمًا هم أسياد الحياة ,وإنهم مفعمون بالحرية والبساطة والرحمة.. لا يشغلهم منصب ولا مركز ولا جمع أموال جميعهم ذات أرواح صادقة , روان طفلة ذات العشر سنوات قلبها نقي لا يعرف الكره والحقد والغدر او الخيانة .