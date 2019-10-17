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أخبار البلد

أمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الخميس بالمحافظات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 23 31
شبين الكوم 22 31
طنطا 21 30
دمنهور 22 30
الإسكندرية 22 28
بلطيم 23 27
مطروح 22 26
السلوم 21 27
سيوة 18 32
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 22 31
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 21 29
رأس سدر 22 32
نخل 21 32
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 28
الطور 25 29
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 26 35
مرسى علم 27 33
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 21 34
أسيوط 20 35
سوهاج 23 36
قنا 23 36
الأقصر 25 37
أسوان 27 38
أبوسمبل 28 37
الوادى الجديد 26 37
شلاتين 26 35
أبو رماد 27 34
حلايب 28 33
رأس حدربة 28 33
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