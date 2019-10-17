توفير فرص عمل.. ملتقى توظيفي للشباب في شمال سيناء

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب الخريجين من الجنسين لمواجهة البطالة في مختلف المحافظات.





وأكد عطية الجيد مستشار محافظ شمال سيناء للصحة المهنية، أن المحافظة تمكنت من توفير 53 فرصة عمل وهى 3 فرص فى مركز الاستزراع السمكى ببئر العبد وفى مدارس العربي الخاصة 14 وظيفة، المعهد العالى للعلوم التجارية وظائف ، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 9 وظائف ، مدرسة الكنانة الخاصة 6 وظائف ، مدرسة الرسالة الخاصة للغات 10 وظائف ، مطعم ابو عيسى 2 وظيفة، حضانة الرضا والنور 4 وظائف .





ومن جانبها ..أعلنت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء، أن الجهاز يشارك في ملتقى التوظيف لأبناء المحافظات بتوفير فرص عمل للشباب فى مركز الاستزراع السمكي أحد المشروعات الممولة من الجهاز.





وعرضت زيدان على الشباب المشارك فى الملتقى فرص عمل للشباب أخرى من خلال فرص متاحة للحصول على قروض .وأن كافة إجراءات القروض ميسرة ومتاحة أمام شباب شمال سيناء بمقر الفرع فى مدينة العريش .





وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، ان الملتقى يهدف لربط الخريجين والطلاب بسوق العمل عن طريق توفير فرص توظيف الخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلاب بمختلف تخصصاتهم، كما يعد من إحدى المساهمات الفعالة للمحافظة تجاه الخريجين من الجنسين وذلك بتوفير فرص عمل مناسبة تلبي طموحات وتطلعات الخريجين نحو مستقبل أفضل بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية حتى 2030.





كما يوفر الملتقى التوظيفي، فرص سواء للتدريب أو العمل داخل بعض الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن الأطراف كلها مستفيدة سواء الشركات والمؤسسات والشباب والمحافظة أيضا.



