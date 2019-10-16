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محافظات

غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:51 م
اللواء خالد عقل خلال
اللواء خالد عقل خلال الحملة
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية مكبرة لضبط المحلات المخالفة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد "عقل" أن الحملة شملت تنفيذ القرار رقم 25لسنة 2017 إعادة غلق مغسلة سيارات شارع حسن منصور علاوة على تنفيذ القرار رقم30لسنة2017اعادة غلق معرض سيارت ، وتنفيذ القرار رقم31لسنة2017 اعادة غلق صالون حلاقة بشارع سور نادى النصر، كما تم تنفيذ القرار رقم 32لسنة 2017 اعادة غلق استوديو تصوير و القرار رقم 35لسنة 2017 اعادة غلق سوبر ماركت، و القرار رقم 37 لسنة2017 إعادة غلق محل حدايد وبويات بشارع سور نادى النصر.

وشملت تنفيذ القرار رقم 228 لسنة 2019 غلق مغسلة، والقرار رقم 232 لسنة 2019 غلق ورشة سيارات و القرار رقم 231 غلق بلاي استيشن علاوة على القرار 230 غلق محل تقليم اظافر، والقرار رقم 33 غلق كافية ، والقرار رقم234 غلق سوبر ماركت بنفس الشارع.

كما تم تنفيذ القرار رقم 239لسنة2019 غلق محل خضار وفاكهة والقرار رقم 233لسنة2019 غلق مغسلة سيارات و القرار رقم 237لسنة2019 تم من خلاله غلق شركة للتحويل من سكنى لادارى بدون ترخيص فى 17شارع مركز المعلومات بالشيراتون.

وشملت الحملة تنفيذ القرار رقم 239لسنة2019 غلق شركة لخدمات الشحن للتحويل من سكنى لادارى بدون ترخيص فى17شارع مركز المعلومات وتنفيذ القرار رقم 238لسنة2019 غلق شركة للانشاءات والتعمير للتحويل من سكنى لادارى بدون ترخيص فى 11شارع محمود عصمت مع شارع كمال حسن على ، فضلا عن القرار رقم 241لسنة2019 اعادة غلق كافية فى 7صقر قريش ورفع جميع الاشغالات منة وكذا رفع جيع الاعلانات المخالفة.

وأكد "عقل"، أنه جارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية.

رافق رئيس الحي في الحملة ممثلو قسم النزهة وشرطة المرافق والاسكان والاشغالات والمحلات ومسؤلو الغلق ومسؤلو المربعات.

غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
غلق 3 شركات و15 محلاً.. رئيس حي النزهة يوجه ضربة للمخالفات.. شاهد
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