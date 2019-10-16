شريف عامر يقود تاكسي ويجوب شوارع القاهرة .. شاهد

قام الإعلامي شريف عامر بعمل دور سائق تاكسي يتجول في شوارع القاهرة حتى قابل الركاب وبدأ في مناقشتهم في أحوال حياتهم وما هي المشاكل التي تواجههم يوميا في المواصلات.



وقال احد الركاب انه يعمل بالمحاماة وانه قد بدأ موسم المحاماه والذي يبدأ من 1 أكتوبر وهو موسم العمل بالنسبة للمحامين ولكن يحدث رقود في العمل بشهر 7 و 8 وأنه خريج عام 2010 وان أكثر القضايا التي يعمل عليها هي قضايا الشركات والاستثمار و البورصة.



وقالت إحدى الركاب أنها تقطع نصف مسافتها بالمترو والنصف الاخر بالتاكسي من فترة إلى أخرى وأن المترو هو أسرع وأسهل وسيلة مواصلات لتجنب زحام الشوارع وأنها كانت تعمل مهندسة زراعية بوزارة الزراعة ولكنه الآن بالمعاش وأن ابنها يعمل مهندس معماري داخل مصر وباقي أولادها مهاجرين مع ازواجهم خارج البلاد.