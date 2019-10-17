عميد الإعلام الأسبق توضح كيفية تطوير المحتوى الإعلامي للدولة

أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن إعلام الدولة له أهمية خاصة ويحتاج لـ عدة نقاط من أجل تحسين وضعه وعودته للساحة الإعلامية كما كان فى السابق.





وأضافت "عبد المجيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أول هذه النقاط يتطلب دراسة للأسباب التي أدت إلى انصراف بعض قطاعات المواطنين عن قراءة الصحف القومية، أو متابعة الإذاعة والتليفزيون المملوك للدولة، وما هي احتياجاتهم واهتماماتهم وما الذي يفتقدونه في إعلام الدولة، وما هي احتياجات الفئات المختلفة من رجال ونساء وأطفال وفلاحين وعمال، موضحة أن هذة لن يتم إلا من خلال دراسة علمية موضوعية تسعى للوصول إلى الحقائق التي تمكننا من التطوير بناء علي معلومات دقيقة.





وأوضحت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن إعلام الدولة يحتاج إلى الدعم لتوفير موارد تحتاجها صناعة إعلام متطور قادر على المنافسة ، خاصة مع وجود إعلام خاص اعلام الكتروني ووسائل تواصل اجتماعي، كما أننا فى حاجة الى الاهتمام ببعض قنوات التليفزيون مثل ماسبيرو زمان وبعض الإذاعات وإيجاد جهاز متميز لجذب الإعلانات.





وتابعت أن قناة النيل للاخبار تحتاج لاهتمام خاص مع توفير إمكانيات تسمح لها بالعودة الى تقديم خدمة اخبارية متميزة ، وذلك من خلال تدريب الكوادر الموجودة لتطوير قدراتهم وتنشيطها وتوفير شبكة من المراسلين من الشباب المتخرجين من كليات الإعلام ، ويمكن أن يبدأ بمكافأة ولو رمزية ، ذلك بالإضافة الى تطوير قناة النيل الدولية وتقويتها حتي يمكن ان تصبح قادرة علي مخاطبة العالم الخارجي.





ونوهت أستاذة الإعلام ، بأن المشهد بشكل عام يحتاج لتحسين بيئة العمل الإعلامي من خلال مساحة أكبر من حرية العمل الإعلامي، وضمان تدفق المعلومات للإعلاميين وتحقيق التنوع في المضامين و التعدد في الآراء بحرية مسئولة تراعي مصالح الوطن والحفاظ على أمنه القومي.



