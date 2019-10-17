أخبار البرلمان.. النواب يفجر مفاجأة حول زيادة المعاشات ودعم التموين.. وإجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الاربعاء 16 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
البرلمان يزف مفاجأة بشأن زيادة المعاشات ودعم التموين
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
لن نترك مواطنًا يُظلم .. برلماني يرد على شائعات حذف 1.1 مليون مستحق لـ الدعم
قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ان الاخطاء وارده واعضاء البرلمان لن يتركوا مواطنا واحدا يظلم خلال عملية تنقية بطاقات التموين، مطالبا بإعادة النظر فى المعايير التى وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من المنظومة قبل تطبيق المرحلة الخامسة بعد انتهاء فترة تظلمات المواطنيين خلال المرحلة الرابعة.
المجلس القومي للشباب يعلن عن إجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن تصوير أفلام إباحية في معبد الأقصر
توجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الآثار، بشأن "قيام مخرجين أجانب بتصوير أفلام إباحية في ساحة معبدي الأقصر والكرنك".
بعد انتشاره في الإسكندرية.. بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي
تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري التعليم والصحة، حول انتشار نسب الإصابة بالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس في الإسكندرية.
الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة
تعتبر مشكلة عدم تحمل الزوج لنفقات زوجاته بعد تطليقها من أهم المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية ، حيث لم يجد الأزواج الممتنعين عن تحمل واجباتهم تجاه زوجاتهم بعد تطليقهم الرادع الحقيقى لهم ، إلا أن الحكومة كانت بالمرصاد لهولاء الأزواج بعد تقدمها بتعديلات على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن وصول شحنات أسلحة ومخدرات للموانئ
وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والتي أكد فيها أن هناك إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك وأن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية وأن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد وأنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة بالخطيرة والكارثية والتى لايجب ان تمر مرور الكرام.
النواب يمنح المخالفين فرصة.. تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
وكيل شباب البرلمان: لقاء وزير المالية سيعيد لـ بورسعيد بريق المنطقة الحرة
أكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة، أنه في إطار سعي حزب مستقبل وطن لحل المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة ببورسعيد لمواجهة الكساد التجاري الذي أصاب المحافظة قام بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لتنسيق لقاء يضم نواب حزب مستقبل وطن ببورسعيد والأمين العام للحزب بالمحافظة وجميع الأطراف ذات الصلة بالمنطقة الحرة والنشاط التجاري بالمحافظة .
البرلمان يزف مفاجأة بشأن زيادة المعاشات ودعم التموين
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
لن نترك مواطنًا يُظلم .. برلماني يرد على شائعات حذف 1.1 مليون مستحق لـ الدعم
قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،ان الاخطاء وارده واعضاء البرلمان لن يتركوا مواطنا واحدا يظلم خلال عملية تنقية بطاقات التموين، مطالبا بإعادة النظر فى المعايير التى وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من المنظومة قبل تطبيق المرحلة الخامسة بعد انتهاء فترة تظلمات المواطنيين خلال المرحلة الرابعة.
المجلس القومي للشباب يعلن عن إجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن تصوير أفلام إباحية في معبد الأقصر
توجه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الآثار، بشأن "قيام مخرجين أجانب بتصوير أفلام إباحية في ساحة معبدي الأقصر والكرنك".
بعد انتشاره في الإسكندرية.. بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي
تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري التعليم والصحة، حول انتشار نسب الإصابة بالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس في الإسكندرية.
الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة
تعتبر مشكلة عدم تحمل الزوج لنفقات زوجاته بعد تطليقها من أهم المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية ، حيث لم يجد الأزواج الممتنعين عن تحمل واجباتهم تجاه زوجاتهم بعد تطليقهم الرادع الحقيقى لهم ، إلا أن الحكومة كانت بالمرصاد لهولاء الأزواج بعد تقدمها بتعديلات على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن وصول شحنات أسلحة ومخدرات للموانئ
وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والتي أكد فيها أن هناك إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك وأن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية وأن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد وأنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة بالخطيرة والكارثية والتى لايجب ان تمر مرور الكرام.
النواب يمنح المخالفين فرصة.. تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
وكيل شباب البرلمان: لقاء وزير المالية سيعيد لـ بورسعيد بريق المنطقة الحرة
أكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة، أنه في إطار سعي حزب مستقبل وطن لحل المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة ببورسعيد لمواجهة الكساد التجاري الذي أصاب المحافظة قام بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لتنسيق لقاء يضم نواب حزب مستقبل وطن ببورسعيد والأمين العام للحزب بالمحافظة وجميع الأطراف ذات الصلة بالمنطقة الحرة والنشاط التجاري بالمحافظة .