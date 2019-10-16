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رياضة

اخبار الأهلي اليوم 16-10-2019.. حسين السيد أول الراحلين عن الفريق.. ولاسارتي يعاتب النادي برسالة مؤثرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:56 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:


قالت الإعلامية شيما صابر ، إن إدارة نادي الإسماعيلي بدأت في مفاوضات حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .


أكد مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي إنه تفاجأ من عدم دعوة مسؤولي النادي الأهلي له لحضور حفل تسلم درع الدوري الذي أقيم منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى في مصر.


عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.


خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فايلر بعد تصريحاتة الاخيرة عن غضبة الشديد من تأحيل القمة بين الاهلي والزمالك.


نشر مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي ، صورة جديدة له على موقع " الصور " إنستجرام .
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