المقاولون العرب يفتح النار على الجبلاية ويؤكد: اجتماع طارئ لإعلان موقفنا من مباراة الزمالك

أكد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن خوض الفريق لمباراة الزمالك السبت المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الخامس لا يزال محل دراسة.



وأوضح رئيس المقاولون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، أنه تم الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة موقف الفريق من المباراة، ورد الفعل المناسب.



وكان مقررًا أن يلتقي المقاولون أمام أسوان في الجولة الرابعة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواع أمنية، وخوض المقاولون لمباراة الجولة المقبلة أمام الزمالك بدلًا من أسوان.



وتساءل محسن صلاح: "لماذا العشوائية، وهل لأننا فريق محترم اتحاد الكرة ييجي علينا؟"



ونفى رئيس المقاولون الانسحاب من الدوري: "انسحابنا من البطولة غير وارد، ولكن المباراة لا تزال محل دراسة ، لم نتلق أي اتصالات من اتحاد الكرة بعد تحفظنا على قرار لعب مباراة الزمالك بدلا من أسوان".



وطالب محسن صلاح بان يسير الدوري في مساره المعلن مسبقا.



ويحتل المقاولون المركز الثالث في جدول الدوري بنفس رصيد بيراميدز الثاني والزمالك الرابع بـ7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.