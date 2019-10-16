Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يفتح النار على الجبلاية ويؤكد: اجتماع طارئ لإعلان موقفنا من مباراة الزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:54 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والمقاولون
Advertisements
محمد رشاد
أكد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن خوض الفريق لمباراة الزمالك السبت المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الخامس لا يزال محل دراسة.

وأوضح رئيس المقاولون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، أنه تم الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة موقف الفريق من المباراة، ورد الفعل المناسب.

وكان مقررًا أن يلتقي المقاولون أمام أسوان في الجولة الرابعة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواع أمنية، وخوض المقاولون لمباراة الجولة المقبلة أمام الزمالك بدلًا من أسوان.

وتساءل محسن صلاح: "لماذا العشوائية، وهل لأننا فريق محترم اتحاد الكرة ييجي علينا؟"

ونفى رئيس المقاولون الانسحاب من الدوري: "انسحابنا من البطولة غير وارد، ولكن المباراة لا تزال محل دراسة ، لم نتلق أي اتصالات من اتحاد الكرة بعد تحفظنا على قرار لعب مباراة الزمالك بدلا من أسوان".

وطالب محسن صلاح بان يسير الدوري في مساره المعلن مسبقا.

ويحتل المقاولون المركز الثالث في جدول الدوري بنفس رصيد بيراميدز الثاني والزمالك الرابع بـ7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تلعبوا عليها.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك بخصوص 4 ملاعب فى الدورى

تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.. اتحاد الكرة يرد

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

لدواع أمنية .. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد تأجيل القمة.. الزمالك يواجه المقاولون العرب السبت المقبل

مدرب أسوان يسخر من اتحاد الكرة بسبب مباراة المقاولون والزمالك

ترشيحاتنا

العثور على كوبرا عملاقة بطول 4 أمتار..فيديو

عاجل.. مصرع وإصابة 35 معتمرا في حادث مروع بـ السعودية

أين خطاب الأمن.. نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك

هل الصلاة على النبي في نفسي تصل إليه ويرد عليّ؟.. فيديو

تأكد من صلاحية الجواز قبل السفر.. الخارجية تحذر المصريين المسافرين للخارج من إجراء صادم

تفاصيل جلسة مجلس الأهلي لمناقشة أزمة تأجيل القمة أمام الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى