فيديو جراف| 5 أطعمة تحمي الحبل الشوكى من الإصابة

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة في النخاع الشوكي، فعند تلف جزء من الحبل الشوكي يتسبب في تغييرات مؤقتة أو دائمة في وظيفته.



فالحبل الشوكي يكون أسبابه الحوادث والإصابات الرياضية، فنقدم لكم الأطعمة التي تساعد الشخص على التعافي من معاناته من الم النخاع الشوكي، وفقًا لموقع “boldsky”.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على الاطعمة التى تساعد فى الشفاء من الإصابة في الحبل الشوكي.

