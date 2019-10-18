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فيديو جراف

فيديو جراف| 5 أطعمة تحمي الحبل الشوكى من الإصابة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:03 م
الحبل الشوكي والعمود
الحبل الشوكي والعمود الفقري
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كريم عاطف
يعاني بعض الأشخاص من الإصابة في النخاع الشوكي، فعند تلف جزء من الحبل الشوكي يتسبب في تغييرات مؤقتة أو دائمة في وظيفته.

فالحبل الشوكي يكون أسبابه الحوادث والإصابات الرياضية، فنقدم لكم الأطعمة التي تساعد الشخص على التعافي من معاناته من الم النخاع الشوكي، وفقًا لموقع “boldsky”.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على الاطعمة التى تساعد فى الشفاء من الإصابة في الحبل الشوكي.
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