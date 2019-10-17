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رياضة

حارس مرمى يد الزمالك: سعيد بتحقيق دوري أبطال أفريقيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي ملك موسي
أعرب محمد علي، حارس مرمى فريق اليد بنادي الزمالك، عن فخره بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد مع نادي الزمالك.

وقال محمد علي "البطولة الغالية تبقى هى الأغلى في تاريخي مع الزمالك، سأحكي عنها دائمًا".

وتابع: "الجميع قاتل من أجل تحقيق البطولة، ونستحق في النهاية التتويج".

وأتم "نشكر إدارة النادي على دعمها لنا، والجماهير على حسن الاستقبال".
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