معلومات قد لا تعرفها عن حمضك النووي.. لن تصدق

ربما تعرفه أكثر باسمه الشائع دي إن ايه، وهو يحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتشكيل جسمك على شكل شريط ثنائي لولبي، وتعرف هذه الأشرطة باسمر الشفرة الوراثية، ولولا وجود الحمض النووي لم يكن للبشرية وجود من الأساس.



وفيما يلي سنوفيكم ببعض الحقائق التي لا قد تكون تغفل عنها عن الحمض النووي الدي ان ايه



1- من الأرض إلى الشمس:



إذا فككت شريط الحمص النووي في جميع خلايا جسدك سيساوي طوله المسافة بين الأرض والشمس ذهابا وإيابا، أكثر من 600 كمرة، وإذا وضع 25 شريط منه جنبا إلى جنب سيكون بعرض شعرة واحدة فقط من شعر رأسك.



2- 1% فقط ما يميزك:



جميع البشر يتشاركون 99% من حمضهم النووي بشكل متطابق، اما الـ 1% الاخرى فهي التي تجعلنا مختلفين عن بعضنا البعض.



3- يتشابه الحمض النووى الخاص بالبشر مع الإنسان:



يشترك البشر مع الكرنب في تكوين الحمض النووي له بنسبة تصل إلى 40% وحتى 0%، بينما يتشارك الشمبانزي مع الإنسان بـ 99% من حمضة النووي.



4- تحتاج 50 عاما لكتابة حمضك النووي:



وإذا كتبت 60 كلمة في الدقيقة لمدة 8 ساعات يوميا، فسوف تحتاج نحو 50 عاما لكتابة تسلسل حمضك النووي كاملا، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.