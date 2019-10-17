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رياضة

مدرب يد الزمالك: اللقب الأفريقي حصاد مجهود اللاعبين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد باسم السبكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن تحقيق اللقب الأفريقي هو حصاد لمجهود كل اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.

وأوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه على الرغم من صعوبة المباريات وقوة الفرق التي كانت تواجه الزمالك، فإن الجميع كان يقاتل من أجل حصد اللقب.

وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "اللاعبون بوروح غير عادية، وهذه سمة أساسية لهم في كل المباريات".

وأتم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "أهدي اللقب لجماهير الزمالك العظيمة".
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