مدرب يد الزمالك: اللقب الأفريقي حصاد مجهود اللاعبين

أكد باسم السبكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن تحقيق اللقب الأفريقي هو حصاد لمجهود كل اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.





وأوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ، أنه على الرغم من صعوبة المباريات وقوة الفرق التي كانت تواجه الزمالك، فإن الجميع كان يقاتل من أجل حصد اللقب.





وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "اللاعبون بوروح غير عادية، وهذه سمة أساسية لهم في كل المباريات".



