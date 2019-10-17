Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: سد النهضة قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مصر ..فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
الدكتور مصطفي الفقي
الدكتور مصطفي الفقي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى الفقي، إن قضية سد النهضة كيدية سياسية بالدرجة الأولى، وأن هناك من لا يريدون لمصر خيرًا ويريدون خنق مصر، ويظنون أنهم بتصدير مثل هذه المشكلة للشعب يعطلون تقدمه وينالون من استقراره.

وأضاف مصطفى الفقي، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا إذا كانت تريد توليد الكهرباء فإن سدودًا صغيرة كانت ستحل هذه المشكلة، وإذا كنت تريد الحفاظ على الماء فإن الهدر فيها يصل إلى 90%. 

وأوضح مصطفى الفقي، أن هذه محاولة من إثيوبيا لخنق مصر وهناك دول تقف مع إثيوبيا في بناء السد، مشيرًا إلى أن رد فعل الرئيس السيسي عند فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل راقٍ جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفي الفقي يفجر مفاجأة حول سد النهضة.. فيديو

الفقي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة مستقبلا

إصدار خاص بالإنجليزية والعربية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا

حريق في أكاديمية الفنون بـ الهرم

بفستان أزرق لافت.. زينة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة ..صور

اخترق حساباتهم بـ فيسبوك وابتزهم وهددهم.. ضبط شخص نصب على المواطنين| فيديو

بعد احتفال المنتخب بالتحية العسكرية.. الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة مدوية لـ تركيا

يطالب بهذا الأمر ..تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباراة القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع 3 إطلالات مختلفة لهيفاء وهبي.. أي منها أجمل؟

بفستان أزرق لافت.. زينة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة ..صور

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد