مصطفى الفقي: سد النهضة قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مصر ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن قضية سد النهضة كيدية سياسية بالدرجة الأولى، وأن هناك من لا يريدون لمصر خيرًا ويريدون خنق مصر، ويظنون أنهم بتصدير مثل هذه المشكلة للشعب يعطلون تقدمه وينالون من استقراره.





وأضاف مصطفى الفقي، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا إذا كانت تريد توليد الكهرباء فإن سدودًا صغيرة كانت ستحل هذه المشكلة، وإذا كنت تريد الحفاظ على الماء فإن الهدر فيها يصل إلى 90%.





وأوضح مصطفى الفقي، أن هذه محاولة من إثيوبيا لخنق مصر وهناك دول تقف مع إثيوبيا في بناء السد، مشيرًا إلى أن رد فعل الرئيس السيسي عند فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل راقٍ جدًا.